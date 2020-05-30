Космический корабль Илона Маска взорвался во время испытаний

Сами испытания третьего прототипа корабля Starship SN4 осуществлялись на полигоне в Бока-Чика. На протяжении всего процесса велась прямая трансляция на YouTube. Она, к слову, на данный момент все еще ведется в режиме реального времени. Как сообщается, компания Илона Маска осуществляла огневые испытания, что обернулось утечкой топлива, вследствие чего и взорвался корабль.

Напомним, что это не первый раз, когда космический корабль космической компании Илона Маска взрывается. Так, буквально в конце февраля лопнул корабль Starship SN1 в процессе наддува жидким азотом.