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Космический корабль компании Илона Маска чуть не столкнулся с космическим мусором
Его заметили слишком поздно, поэтому скорректировать траекторию полета было невозможно
Напомним, что несколько дней назад космический корабль компании Илона Маска Crew Dragon, с экипажем миссии SpaceX Crew-2 на борту, направился к МКС. Как выяснилось, корабль чуть было не столкнулся с космическим мусором.
Сообщается, что всего через несколько часов после начала полета экипаж попросили надеть защитные костюмы и пристегнуться. Данная команда поступила из центра управления полетами SpaceX. Дело в том, что специалисты обнаружили опасное сближение корабля с космическим мусором. На протяжении практически 20 минут в центре управления полетами SpaceX отслеживали перемещение как корабля, так и обломка.
К счастью, космический корабль не столкнулся с фрагментом космического мусора и уже в субботу астронавты достигли борта станции. Отмечается, что обнаружился обломок поздно, в связи с чем возможности скорректировать направление полета — не было.