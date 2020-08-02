Космический корабль компании Илона Маска успешно отстыковался от МКС

Сама отстыковка началась в 02:30 по московскому времени. После завершения данного этапа корабль направился обратно на Землю. Отмечается, что дорога на Землю займет порядка 19 часов. Приводниться корабль должен в Атлантическом океане у побережья Флориды.

Напомним, что запуск данного корабля с экипажем к МКС состоялся еще в мае 2020 года. Также стоит отметить, что пока Crew Dragon на протяжении двух месяцев пребывал на орбите, астронавты Боб Бенкен и Даг Херли помогали работе 63-го экипажа МКС.