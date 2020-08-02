Наука и технологии
Сегодня 10:59
Космический корабль компании Илона Маска успешно отстыковался от МКС
И направляется на Землю
Напомним, что в середине июля стало известно, что запланированной датой возврата космического корабля компании Илона Маска стало 2 августа, однако она могла сместиться в связи с погодными условиями. Сегодня же стало известно, что американский космический корабль Crew Dragon успешно отстыковался от МКС.
Сама отстыковка началась в 02:30 по московскому времени. После завершения данного этапа корабль направился обратно на Землю. Отмечается, что дорога на Землю займет порядка 19 часов. Приводниться корабль должен в Атлантическом океане у побережья Флориды.
Напомним, что запуск данного корабля с экипажем к МКС состоялся еще в мае 2020 года. Также стоит отметить, что пока Crew Dragon на протяжении двух месяцев пребывал на орбите, астронавты Боб Бенкен и Даг Херли помогали работе 63-го экипажа МКС.