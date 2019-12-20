Наука и технологии
Сегодня 20:36
Космический корабль-конкурент российских «Союзов» провалил полёт к МКС
График полётов теперь может быть сдвинут
Сегодня состоялся тестовый запуск космического корабля Boeing CST-100 Starliner. Аппарат для перевозки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС) не смог выйти на запланированную орбиту.
Как сообщили представители NASA, корабль из-за ошибки сжёг больше топлива, чем предполагалось. По этой причине запланированное сближение с МКС теперь исключено.
Сегодняшний запуск должен был показать возможности Starliner для пилотируемых полётов в космос. На орбиту он отправился впрочем без экипажа. Первый полёт с людьми должен был состояться в 2020 году, но из-за сегодняшней неудачи график может быть сдвинут.
NASA рассчитывает, что Starliner вместе с кораблём Dragon от SpaceX позволят отказаться от российских «Союзов». На сегодняшний день именно они используются до отправки космонавтов и астронавтов на МКС.