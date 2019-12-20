Космический корабль-конкурент российских «Союзов» провалил полёт к МКС

Как сообщили представители NASA, корабль из-за ошибки сжёг больше топлива, чем предполагалось. По этой причине запланированное сближение с МКС теперь исключено.

Сегодняшний запуск должен был показать возможности Starliner для пилотируемых полётов в космос. На орбиту он отправился впрочем без экипажа. Первый полёт с людьми должен был состояться в 2020 году, но из-за сегодняшней неудачи график может быть сдвинут.

NASA рассчитывает, что Starliner вместе с кораблём Dragon от SpaceX позволят отказаться от российских «Союзов». На сегодняшний день именно они используются до отправки космонавтов и астронавтов на МКС.