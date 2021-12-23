Космический модуль «Прогресс М-УМ» упал в Тихий океан

По сообщению «Роскосмоса» операция началась в 02:03 по Москве. Модуль сошёл с околоземной орбиты и начал сгорать в слоях атмосферы. Несгоревшие части уже в 07:30 упали на территорию под названием «кладбище космических кораблей», которое находится в южной части Тихого океана.



Ранее стало известно, что учёные из Ливерпульского университета отправят клетки человеческих мышц на МКС, чтобы проанализировать природу старения, потому что именно в условиях невесомости запускаются подобные процессы.