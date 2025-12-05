Наука и технологии
Опубликовано 05 декабря 2025, 18:30
1 мин.

Космический мусор стал угрозой спутникам, но уборка оказалась возможна

На орбите Земли движутся миллионы обломков — от неработающих спутников до фрагментов ракет и оборудования. Летящие со скоростью более 24 000 км/ч эти объекты создают опасность для действующих спутников и космических аппаратов.
Даже маленький кусочек мусора может серьёзно повредить оборудование или угрожать астронавтам на МКС. Уборка космического мусора сложна и дорогостоящая, а у компаний и стран «мало стимулов» этим заниматься. В новом исследовании «Space Logistics Analysis and Incentive Design for Commercialization of Orbital Debris Remediation» профессор Хао Чен и его коллеги предложили способы коммерческого вовлечения в очистку орбиты.

Учёные рассмотрели три сценария: контролируемое возвращение мусора на Землю, неконтролируемое возвращение и переработка прямо в космосе. Для всех методов необходим спутник-ремонтёр, который захватывает и перемещает мусор.

Неконтролируемый вариант дешевле, но точка падения обломков неизвестна. Контролируемый безопаснее, но требует больше топлива. Переработка в космосе экономит ресурсы.

Чен предложил стимулировать компании с помощью финансовых механизмов: владельцы спутников платят за очистку, а сервисы по удалению мусора получают доход за работу.