«Космический мусорщик» — теперь профессия: когда ClearSpace выполнит свою первую миссию

«Космический мусорщик» — теперь профессия: когда ClearSpace выполнит свою первую миссиюЖдать осталось недолго
ClearSpace, компания по удалению космического мусора, заключила контракт с французской космической компанией Arianespace на первый полет ClearSpace-1. В миссии, запланированной на вторую половину 2026 года, будет использована легкая ракета-носитель Vega C для доставки космического аппарата ClearSpace-1 на земную орбиту.
Основной задачей является удаление космического мусора путем извлечения верхней части аппарата Vespa, оставленной во время запуска Vega в 2013 году, и его безопасного схода с орбиты.
ClearSpace-1, оснащенный четырьмя роботизированными манипуляторами, продемонстрирует свои возможности по захвату и удалению космического мусора, прокладывая путь к более сложным миссиям.
Острая необходимость в таких инициативах обусловлена растущим числом фрагментов космического мусора, превышающих 10 сантиметров, и ожидаемым увеличением числа активных спутников на орбите.