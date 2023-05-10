«Космический мусорщик» — теперь профессия: когда ClearSpace выполнит свою первую миссию

Основной задачей является удаление космического мусора путем извлечения верхней части аппарата Vespa, оставленной во время запуска Vega в 2013 году, и его безопасного схода с орбиты.

ClearSpace-1, оснащенный четырьмя роботизированными манипуляторами, продемонстрирует свои возможности по захвату и удалению космического мусора, прокладывая путь к более сложным миссиям.

Острая необходимость в таких инициативах обусловлена растущим числом фрагментов космического мусора, превышающих 10 сантиметров, и ожидаемым увеличением числа активных спутников на орбите.