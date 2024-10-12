Опубликовано 12 октября 2024, 14:151 мин.
Космический самолет США проведет «первый в своем роде маневр»Для изменения орбиты
ВВС США готовятся провести новаторский маневр с помощью космического самолета X-37B в рамках миссии Orbital Test Vehicle 7 (OTV-7). X-37B, запущенный 28 декабря 2023 года, применит аэробрекинг — необычную технику, позволяющую космическому аппарату изменить свою орбиту, погружаясь в атмосферу Земли вместо того, чтобы полагаться только на двигатели.
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Хотя официальная версия гласит, что миссия OTV-7 сосредоточена на экспериментах с радиацией и технологиями мониторинга космического пространства, многие детали миссии остаются засекреченными. Уникальная особенность этой миссии заключается в ее траектории, которая перемещает аппарат то близко, то далеко от Земли. Чтобы изменить это, X-37B сбросит свой сервисный модуль, а затем использует атмосферное сопротивление для замедления, минимизируя расход топлива.
Аэробрекинг исторически использовался в планетарных миссиях, но никогда не применялся для миссий на орбите Земли.