Космический самолет США проведет «первый в своем роде маневр»

Хотя официальная версия гласит, что миссия OTV-7 сосредоточена на экспериментах с радиацией и технологиями мониторинга космического пространства, многие детали миссии остаются засекреченными. Уникальная особенность этой миссии заключается в ее траектории, которая перемещает аппарат то близко, то далеко от Земли. Чтобы изменить это, X-37B сбросит свой сервисный модуль, а затем использует атмосферное сопротивление для замедления, минимизируя расход топлива.

Аэробрекинг исторически использовался в планетарных миссиях, но никогда не применялся для миссий на орбите Земли.