Космическим шахтером не стать: в околоземных астероидах мало драгоценных металлов

Многие считают, что Солнечная система полна астероидов, состоящих из металла, которые только и просят, чтобы их начали разрабатывать космические шахтеры будущего. К сожалению, это представление оказалось ошибочным.

Так, по результатам исследования, астероидов класса “М”, богатых металлами, в Солнечной системе не больше 0,5%. Звучит печально, но это не означает, что их нет вовсе. И хоть массовой добычи металлов из астероидов можно пока что не ждать, но возможности все еще имеются.