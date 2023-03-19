Наука и технологии
12:37, 19 марта 2023
1 мин.

Космическим шахтером не стать: в околоземных астероидах мало драгоценных металлов

И по всей Солнечной системе их тоже немного

В недавно опубликованной статье сообщается о новых спектроскопических анализах поверхностей 42 небольших и близких к Земле астероидов. Результаты исследования показывают, что в этой коллекции нет ни одного астероида класса "М", то есть богатого металлами.

Космическим шахтером не стать: в околоземных астероидах мало драгоценных металлов

Фото: NASA/JPL

Многие считают, что Солнечная система полна астероидов, состоящих из металла, которые только и просят, чтобы их начали разрабатывать космические шахтеры будущего. К сожалению, это представление оказалось ошибочным.

Так, по результатам исследования, астероидов класса “М”, богатых металлами, в Солнечной системе не больше 0,5%. Звучит печально, но это не означает, что их нет вовсе. И хоть массовой добычи металлов из астероидов можно пока что не ждать, но возможности все еще имеются.

Новости партнеров
Новости партнеров