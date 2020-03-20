Космическим силам США передали первое оружие

Как сообщает телеканал «Звезда», ссылаясь на Popular Mechanics, военные получили первое наступательное оружие — наземный глушитель спутниковых сигналов Counter Communications System (CCS) Block 10.2.

Данное оружие препятствует передаче сигналов с вражеских спутников. Впервые CCS была развёрнута в 2004 году. Block 10.2 — свежая модернизированная версия системы. Создано оружие американской компанией L3Harris.

Напомним, недавно также был обнародован логотип Космических сил США. Многие пользователи сети заметили, что он похож на эмблему из сериала «Звёздный путь».

Данный вид вооружённых сил страны должен осуществлять военные операции в космическом пространстве.