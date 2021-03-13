Наука и технологии
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Космонавт рассказал, как спит в невесомости
И какие сны там снятся
Член экипажа Международной космической станции (МКС) Сергей Кудь-Сверчков рассказал, как космонавты спят в невесомости.
Этим космонавт поделился на своей странице «ВКонтакте».
Мы спим так же, как и бодрствуем: не стоя, не вверх ногами, а просто висим в невесомости. Для безопасности и комфорта спим (т.е. висим во сне) мы в спальных мешках в каютах. Постоянная вентиляция обеспечивает поток свежего воздуха для дыхания, когда мы неподвижны. А спальный мешок обеспечивает комфортный тепловой режим и просто удерживает нас на месте.
Также космонавт сообщил, что в первые дни на станции ему было очень непривычно засыпать, поскольку он не чувствовал прикосновения постели и подушки к спине и голове. Со временем Сергей привык. По его словам, сны на МКС снятся самые обычные, земные.