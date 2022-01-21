Космонавт рассказал, какой скафандр надёжнее — американский или российский

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Космонавт рассказал, какой скафандр надёжнее — американский или российскийАмериканский от компании SpaceX
Космонавт «Роскосмоса» Сергей Корсаков рассказал о скафандре «Сокол» российского производства и скафандре от американской компании SpaceX.
«Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надёжнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм», — отметил космонавт.
Он также сообщил, что «Сокол» был проверен им не раз. Российский скафандр «даже дважды слетал на запуск ракеты на Байконур».
Стоит отметить, что скафандры SpaceX были разработаны в сотрудничестве с NASA и астронавтами. Эти костюмы являются огнестойкими и ударопрочными, в них встроены средства связи и климат-контроль. Скафандры будут связаны с системами капсулы Crew Dragon.
Источник: Лента