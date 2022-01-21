Космонавт рассказал, какой скафандр надёжнее — американский или российский

«Признаться, в "Соколе" чувствуешь себя гораздо увереннее и надёжнее, чем в скафандре от SpaceX. И мне нравится его классический олдскульный вид, хотя, бесспорно, Илон Маск сделал действительно стильный космический костюм», — отметил космонавт.

Он также сообщил, что «Сокол» был проверен им не раз. Российский скафандр «даже дважды слетал на запуск ракеты на Байконур».