Космонавты отправятся на МКС в компании с единорогом

25 сентября 2019 года на пилотируемом корабле «Союз МС-15» отправится экспедиция на Международную космическую станцию. Подробности рассказал российский космонавт командир корабля Олег Скрипочка в интервью пресс-службе Центра полетов космонавтов (ЦПК).

Как оказалось, Скрипочка выбрал в качестве индикатора невесомости игрушечного единорога. Точнее, выбрал не он сам, а его дети. Скрипочка пояснил: «У дочки с детства одним из излюбленных персонажей был единорог. Она его часто рисовала. Поэтому выбрали мне мягкую игрушку единорога – красивую и компактную, чтобы ничему не мешала в корабле. Сын её тоже одобрил».

Использовать в качестве индикатора невесомости игрушки — многолетняя традиция космонавтов. Обычно игрушку приносят из дома. Когда корабль выходит из земной атмосферы, игрушка всплывает в воздухе.