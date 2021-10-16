Космонавтов на МКС разбудила сирена

Как рассказал космонавт Антон Шкаплеров, сирена сработала по всей станции. Её причиной стало временное отключение навигационного обеспечения в системе управления движением и навигации. Сотрудник хьюстонского Центра управления полетёми сказал экипажу, что от него не требуется никаких действий.

Ранее во время теста двигателей корабля «Союз МС-18» МКС повернулась на 57% и потеряла ориентацию. Спустя полчаса её положение восстановили. В NASA сообщили, что потеря ориентации станции произошла из-за сбоя наземной аппаратуры с российской стороны. При этом Россия всё равно решила провести отстыковку «Союза» как планировалось.