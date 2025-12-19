Космонавты и артисты «показали» незрячим людям запуск ракеты и МКС

Опубликовано 19 декабря 2025, 15:301 мин.
Космонавты и артисты «показали» незрячим людям запуск ракеты и МКСГолос вместо глаз
Благодаря специальному аудиоописанию — тифлокомментированию — незрячие и слабовидящие люди смогли представить себе, как происходит запуск ракеты с космодрома Байконур и как выглядит модуль Международной космической станции (МКС). В проекте приняли участие космонавты и не только, сообщает Роскосмос.
Пётр Дубров и Сергей Кудь-Сверчков поделились своими чувствами перед стартом и впечатлениями от работы в открытом космосе. Их рассказ был дополнен профессиональным тифлокомментированием, которое записали Владимир Машков и Леонид Агутин.
Это не первый подобный опыт. Ранее, в октябре, другие космонавты прямо с орбиты описали виды Земли для незрячих людей — горы, пустыни и атмосферу планеты.
Проект организован «Роскосмосом» вместе с благотворительной программой «Особый взгляд».