Космонавты и лётчики научатся дышать жидкостью

Благодаря российским разработкам, летчики и космонавты научатся дышать жидкостью. Об этом рассказало издание РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

Задача технологи не в том, чтобы отрастить жабры, а чтобы безболезненно переносить значительные перегрузки в полете. Сотрудники лаборатории работают над технологией жидкостного дыхания с 2016 года. Первоначальная цель состояла в спасении экипажей подводных лодок.

В фонде пояснили: «Кроме подводников, жидкостное дыхание может быть использовано летчиками и космонавтами, которые также работают в условиях низкого или высокого давления».

По словам заместителя генерального директора ФПИ Виталия Давыдова, сейчас проводятся испытания на животных по дыханию насыщенной кислородом жидкостью, а на людей исследователи переключатся «в обозримом будущем».