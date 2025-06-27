Космонавты отработали эвакуацию на вертолёте при аварийной посадке

Опубликовано 27 июня 2025, 22:071 мин.
Космонавты отработали эвакуацию на вертолёте при аварийной посадкеПодготовились на экстренный случай
26 июня в Центре подготовки космонавтов и в Звёздном городке прошла тренировка по эвакуации космонавтов на вертолёт в экстремальных условиях. Это важно для случаев аварийной посадки в горах, лесах, пустыне или воде, когда спасатели не могут подойти близко.
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В тренировке участвовали восемь космонавтов и кандидатов, которые учились быстро и безопасно подниматься на борт поисково-спасательного вертолёта Ми-8. Сначала учения проходили над землёй, затем — над водой, где всех сопровождали водолазы. Все были в специальных скафандрах и гидрокомбинезонах.
Перед началом участники получили подробный инструктаж по технике безопасности. Тренировка помогла им почувствовать себя увереннее и подготовиться к возможным экстренным ситуациям. По словам одного из кандидатов, стресс в таких условиях неизбежен, но важно уметь с ним справляться.
После учений всех осмотрели врачи, а специалисты отметили высокий уровень подготовки и правильные действия космонавтов.