Космонавты отработали эвакуацию на вертолёте при аварийной посадке

В тренировке участвовали восемь космонавтов и кандидатов, которые учились быстро и безопасно подниматься на борт поисково-спасательного вертолёта Ми-8. Сначала учения проходили над землёй, затем — над водой, где всех сопровождали водолазы. Все были в специальных скафандрах и гидрокомбинезонах.

Перед началом участники получили подробный инструктаж по технике безопасности. Тренировка помогла им почувствовать себя увереннее и подготовиться к возможным экстренным ситуациям. По словам одного из кандидатов, стресс в таких условиях неизбежен, но важно уметь с ним справляться.

После учений всех осмотрели врачи, а специалисты отметили высокий уровень подготовки и правильные действия космонавтов.