Космонавты сравнялись с ликвидаторами аварий на АЭС по дозе полученной радиации

По словам учёного, на Земле обычный человек получает примерно 1 миллизиверт в год. Космонавт же на МКС — в 220 раз больше. Для сотрудников АЭС годовая норма в обычном режиме работы равна 20 миллизивертам. Для ликвидаторов аварий этот предел повышен до 200 миллизивертов.

При этом во время сильных солнечных вспышек доза радиации на МКС увеличивается в 10 раз. Такие события происходят примерно раз в 11 лет.