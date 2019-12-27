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Космонавты сравнялись с ликвидаторами аварий на АЭС по дозе полученной радиации
Год на МКС — это серьёзно
Заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полётов Института медико-биологических проблем РАН рассказал журналистам, что за год на Международной космической станции (МКС) космонавт получает такую же дозу радиации, что и ликвидатор аварии на атомной электростанции (АЭС).
По словам учёного, на Земле обычный человек получает примерно 1 миллизиверт в год. Космонавт же на МКС — в 220 раз больше. Для сотрудников АЭС годовая норма в обычном режиме работы равна 20 миллизивертам. Для ликвидаторов аварий этот предел повышен до 200 миллизивертов.
При этом во время сильных солнечных вспышек доза радиации на МКС увеличивается в 10 раз. Такие события происходят примерно раз в 11 лет.