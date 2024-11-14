Наука и технологии
Опубликовано 14 ноября 2024, 18:48
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Кот и жив, и мертв: квантовую суперпозицию продлили до 23 минут

Ученые побили рекорд
Исследователи Университета науки и технологий Китая утверждают, что они достигли значительного достижения в области квантовой физики. В исследовании, опубликованном на платформе ArXiv, они заявляют, что наблюдали атомы в состоянии квантовой суперпозиции в течение рекордных 23 минут. Этот прорыв может значительно повлиять на долговечность квантовых устройств и привести к открытию новых экзотических квантовых эффектов.
Кот и жив, и мертв: квантовую суперпозицию продлили до 23 минут
© Ferra

Суперпозиция позволяет частицам, таким как фотоны или электроны, одновременно находиться в нескольких состояниях. Однако как только объект наблюдается, его квантовое состояние коллапсирует в одно конкретное. Это поведение, известное по парадоксу кота Шрёдингера, демонстрирует парадоксальный, но реальный, случай, когда объект может существовать в двух состояниях одновременно, пока его не измерят.

Команда ученых во главе с физиком Чжэн-Тянем Лу использовала 10 000 атомов иттербия, охлажденных до температур чуть выше абсолютного нуля и заключенных с помощью лазерного света.

Они точно контролировали квантовые состояния этих атомов, что позволило им продлить суперпозицию до 1400 секунд — намного дольше, чем это удавалось раньше. Если это открытие будет подтверждено, оно может помочь в разработке более стабильной квантовой памяти и открытии новых способов исследования магнитных сил и других неизвестных явлений квантовой физики.

Источник:Wired
Автор:Максим Многословный
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