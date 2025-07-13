Опубликовано 13 июля 2025, 05:151 мин.
Кот учёного снова стал соавтором открытия новый вирус“Ходит по цепи кругом” (с)
Кот по кличке Пеппер снова стал помощником в научном открытии. Его владелец, вирусолог Джон Ледники из Университета Флориды, исследовал мёртвую землеройку, которую принёс кот, и обнаружил ранее неизвестный штамм ортореовируса.
Ортореовирусы могут заражать людей, оленей, летучих мышей и других животных. Хотя пока они считаются слабоизученными, в некоторых случаях их связывают с болезнями, такими как менингит и кишечные инфекции.
Найденный вирус получил название Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1. Учёные уже опубликовали его полную генетическую последовательность. Лаборатория Ледники ранее обнаружила ещё несколько новых вирусов у белохвостых оленей. Он считает, что вирусов гораздо больше, чем мы думаем, — нужно просто искать.
Следующий этап — выяснить, опасен ли новый вирус для людей и животных. К счастью, Пеппер чувствует себя хорошо и, вероятно, ещё не раз поможет науке.