Кот учёного снова стал соавтором открытия новый вирус

Ортореовирусы могут заражать людей, оленей, летучих мышей и других животных. Хотя пока они считаются слабоизученными, в некоторых случаях их связывают с болезнями, такими как менингит и кишечные инфекции.

Найденный вирус получил название Gainesville shrew mammalian orthoreovirus type 3 strain UF-1. Учёные уже опубликовали его полную генетическую последовательность. Лаборатория Ледники ранее обнаружила ещё несколько новых вирусов у белохвостых оленей. Он считает, что вирусов гораздо больше, чем мы думаем, — нужно просто искать.

Следующий этап — выяснить, опасен ли новый вирус для людей и животных. К счастью, Пеппер чувствует себя хорошо и, вероятно, ещё не раз поможет науке.