Коты «сломали» спутниковый интернет компании Илона Маска

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Коты «сломали» спутниковый интернет компании Илона МаскаОни там греются
В Канаде коты оккупировали спутниковую тарелку Starlink компании SpaceX Илона Маска. Животные там греются, и из-за этого интернет работает плохо.
Тарелки Starlink можно устанавливать в Канаде с 2021 года. Это помогло жителям отдалённых районов получить доступ в интернет. И всё бы ничего, но работе Starlink стали мешать местные коты.
Об этом рассказал житель деревни Кенанстон (провинция Саскачеван) Аарон Тейлор. Он заметил, что интернет у него начал работать со сбоями. Когда мужчина пошёл проверять, в чём дело, он увидел, что на тарелке лежат дворовые коты. Дело в том, что оборудование имеет режим обогрева: тарелка излучает тепло, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создавать помехи.
Пользователи уже в шутку выдумали термин «уязвимость CAT5». Так называется и стандартный интернет-кабель, и котов на фото тоже пять.
Источник: TJ