Коты «сломали» спутниковый интернет компании Илона Маска

Тарелки Starlink можно устанавливать в Канаде с 2021 года. Это помогло жителям отдалённых районов получить доступ в интернет. И всё бы ничего, но работе Starlink стали мешать местные коты.

Об этом рассказал житель деревни Кенанстон (провинция Саскачеван) Аарон Тейлор. Он заметил, что интернет у него начал работать со сбоями. Когда мужчина пошёл проверять, в чём дело, он увидел, что на тарелке лежат дворовые коты. Дело в том, что оборудование имеет режим обогрева: тарелка излучает тепло, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создавать помехи.

Пользователи уже в шутку выдумали термин «уязвимость CAT5». Так называется и стандартный интернет-кабель, и котов на фото тоже пять.