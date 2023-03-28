Ковид или грипп? Новый датчик определит за 10 секунд

Группа учёных сконструировала датчик COVID-19 и гриппа с использованием графена. Его чрезвычайная тонкость делает материал очень чувствительным к любым электрическим изменениям.

Чтобы создать датчик инфекции, исследователи должны были заставить графен реагировать на присутствие вирусного белка. Для этого они обратили внимание на иммунную систему, которая вырабатывает антитела, точно настроенные на распознавание и захват определённых патогенов. Исследователи связали антитела против SARS-CoV-2 и против вируса гриппа с графеном. Когда образец инфицированного человека помещается на датчик, эти антитела связываются со своими белками-мишенями, вызывая изменение электрического тока.

Датчик работает быстро — даёт результат примерно через 10 секунд после предоставления образца. Для сравнения, обычные тесты на COVID-19 могут занимать минуты или часы.