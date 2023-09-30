«Кожанки» главы Nvidia настолько популярны, что магазины продают их копии

Кожаные куртки Хуанга, обычно сочетающиеся с темными поло, привлекли к себе внимание и даже вывели в своеобразный топ Google запрос «Jensen Huang leather jacket». Некоторые продавцы используют имя и образ Хуанга в своем маркетинге, например, в одном из объявлений на Amazon о продаже мужской кожаной куртки упоминается именно генеральный директор.

Хотя точные места покупок его курток остаются неизвестными, энтузиасты моды предполагают, что он может носить такие бренды, как Theory и даже Hermès. Своеобразный стиль Хуанга отличает его от других руководителей технологических компаний, известных своим постоянством в выборе одежды, таких как черные водолазки Стива Джобса и серые футболки Марка Цукерберга.