Кожей генетически модифицированной свиньи впервые вылечили рану человека

Лечение ожогов зачастую связано с пересадкой кожи. Это становится настоящей проблемой при ранах, поражающих значительную часть тела пациента. Чтобы решить эту проблему, учёные взяли ксенокожу, то есть заменитель кожи, от свиньи, гены которой были отредактированы. Сделано это было не просто так: исследователи удалили у животного специфические гены, чтобы иммунная система человека не отторгала чужие ткани.

Во время операции кусок кожи свиньи размером пять на пять сантиметров поместили на место ожога. Через пять дней после трансплантации ксенокожу сняли. Осложнений у пациента после этого не наблюдалось.