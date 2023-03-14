Крабы помогут создать аккумуляторы следующего поколения

Ранее исследователи создали биоразлагаемую ионно-цинковую батарею, используя хитин в панцирях крабов. Но в качестве альтернативы они также могут быть превращены в «твёрдый углерод», материал, который может выступать в качестве анода для натрий-ионных батарей.

Чтобы сделать свой «крабовый углерод», исследователи нагревали панцири до температуры, превышающей 573 градусов по Цельсию. Затем они добавляли углерод к раствору либо сульфида олова, либо сульфида железа, а после сушили это, чтобы сформировать аноды.

При тестировании на модельной батарее команда обнаружила, что оба композита обладают хорошей ёмкостью и могут работать не менее 200 циклов.