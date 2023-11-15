Крах монополии Google Поиска близок: защита компании выступила в суде

Крах монополии Google Поиска близок: защита компании выступила в судеНо еще есть аппеляции
Google завершила защиту от антимонопольных претензий Министерства юстиции США, причем перекрестный допрос одного из свидетелей принял неожиданный оборот. Кевин Мерфи (Kevin Murphy), последний свидетель, столкнулся с вопросами об электронном письме 2011 года, в котором говорилось об эксклюзивности стандартных поисковых соглашений Google.
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Минюст утверждает, что эти соглашения необходимы для поддержания предполагаемой незаконной монополии Google. В показаниях свидетеля, призванных доказать легитимность этих соглашений, монополия Google на поиск, как утверждается, выгодна потребителям и не учитывает соображения конфиденциальности.
Несмотря на усилия Google, утечка конфиденциальных данных показала, что Apple получает 36% доходов от поисковой рекламы в рамках сделки с Safari. В преддверии результатов судебного разбирательства эксперты высказывают предположения о возможных последствиях, включая развал поискового бизнеса Google или подачу апелляции, если решение будет принято не в пользу технологического гиганта.