Красивые женщины оказались наиболее властными в семье

20:50, 05 марта 2023
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Красивые женщины оказались наиболее властными в семьеКрасоту оценивали сами учёные, учтите это
Исследование, проведённое в Китае, показало, что физическая привлекательность женщины значительно увеличивает её власть в семье.
Фото: Unsplash
Авторы новой научной работы изучили данные другого исследования China Family Panel Studies, проводимого раз в два года. Всего там были собраны ответы 6728 участников. Они рассказывали о том, кто принимает решение в семье, кто отвечает за финансы. Исследователи также оценили внешность участников.
Выяснилось, что только среди опрошенных женщин только 15% принимали важные семейные решения. При этом, чем выше была физическая привлекательность, тем больше власти было у женщины в семье. В группе женщин, которых сочли наименее красивыми, не было тех, кто принимает решения в семье.