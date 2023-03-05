Красивые женщины оказались наиболее властными в семье

Авторы новой научной работы изучили данные другого исследования China Family Panel Studies, проводимого раз в два года. Всего там были собраны ответы 6728 участников. Они рассказывали о том, кто принимает решение в семье, кто отвечает за финансы. Исследователи также оценили внешность участников.

Выяснилось, что только среди опрошенных женщин только 15% принимали важные семейные решения. При этом, чем выше была физическая привлекательность, тем больше власти было у женщины в семье. В группе женщин, которых сочли наименее красивыми, не было тех, кто принимает решения в семье.