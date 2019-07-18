Красное вино поможет человечеству освоить Марс

Ученые Гарвардского университета обнаружили, что потерю мышечной массы в условиях пониженной гравитации Марса может предотвратить потребление ресвератрола.

Ресвератрол часто продвигается как «молекула молодости». По сути, это антиоксидант, который содержится в красном вине. Исследование показало, что у живущих при низкой гравитации крыс ресвератрол помогает справиться с потерей мышц.

В ходе исследования грызунов подвешивали к потолку клетки. Их держали две недели либо с нормальной нагрузкой при земных условиях, либо с пониженной до 40% нагрузкой. Половина крыс получала 150 миллиграммов ресвератрола на килограмм веса в день, а другой давали только воду.

Через две недели у крыс измерили силу мышц голени. «Марсианские» условия ослабили мышцы, снизили их массу и содержание волокон. Но в группе, получавшей ресвератрол, прежнее состояние мышц сохранилось даже у «марсианских» крыс. Впрочем, сработало это не в полной мере, некоторое ухудшение всё-таки произошло.