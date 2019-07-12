Красное вино сделает фитнес-браслеты долговечнее

Они планирует запустить сбор средств на разработку гибких материалов с использованием кислот из красного вина. Дело в том, что дубильные вещества, добываемые из этого напитка, улучшают механические свойства материалов, увеличивая срок службы готовых устройств.

Исследование учёных показало, что отсутствие слоя дубильной кислоты уменьшает проводимость материала в тысячи раз. Чтобы проверить это, они обрабатывали материал чистым танином, а также непосредственно красным вином, чёрным чаем и кофе.

Сообщается, что использование данного метода может в будущем уменьшить стоимость носимых гаджетов, под которыми подразумеваются все устройства, оснащённые датчики и приспособленные для постоянного ношения на себе.