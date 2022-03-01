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Кратчайшие маршруты на карте оказались самыми опасными

Показало исследование
Когда вы вводите пункт назначения в картах, они могут предложить кратчайший маршрут. Но является ли такой путь безопасным? Не обязательно, согласно новому исследованию.
Кратчайшие маршруты на карте оказались самыми опасными

Исследователи изучили различные навигационные инструменты. Они сравнили самые безопасные и короткие маршруты между пятью районами Техаса. Было включено более 29 000 дорожных сегментов. Учёные обнаружили, что выбор маршрута с 8-процентным времени поездки может увеличить риск попасть в аварию на 23%.

Анализ показал, что выбор самого длинного маршрута между Остином и Хьюстоном с увеличением времени в пути на 11% приводит к снижению вероятности аварии на 1%. В целом, дороги с более высоким риском аварий — это дороги плохой геометрической формы, с проблемами с отводом воды, без освещения и с высоким риском столкновения диких животных с транспортными средствами.

Источник: Futurity
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