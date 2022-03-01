Кратчайшие маршруты на карте оказались самыми опасными

Исследователи изучили различные навигационные инструменты. Они сравнили самые безопасные и короткие маршруты между пятью районами Техаса. Было включено более 29 000 дорожных сегментов. Учёные обнаружили, что выбор маршрута с 8-процентным времени поездки может увеличить риск попасть в аварию на 23%.

Анализ показал, что выбор самого длинного маршрута между Остином и Хьюстоном с увеличением времени в пути на 11% приводит к снижению вероятности аварии на 1%. В целом, дороги с более высоким риском аварий — это дороги плохой геометрической формы, с проблемами с отводом воды, без освещения и с высоким риском столкновения диких животных с транспортными средствами.