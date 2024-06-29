Подход стартапа предполагает «сбор контента из высококачественных источников» и представление его в «качестве ответов на запросы пользователей», минуя традиционную динамику поисковых систем, которые направляют трафик обратно к оригинальным сайтам. Такая практика вызвала обвинения в том, что она лишает первичные источники дохода от рекламы, обогащая при этом саму Perplexity.

Недавние расследования показали, что Perplexity не только соскабливала контент с сайтов Forbes и Wired, включая статьи, находящиеся за «чертой окупаемости», но и игнорировала директивы robots. txt, призванные регулировать работу ботов-сборщиков контента. Когда ему предъявили претензии, Шринивас переложил вину на сторонних сборщиков, при этом отказавшись расторгнуть с ними контракты или обеспечить соблюдение «веб-стандартов».

Критики утверждают, что действия Perplexity «подрывают доверие и этические нормы, лежащие в основе интернета». Несмотря на заявления о «достоверности фактов», стартап обвиняют в выдаче результатов, сгенерированных искусственным интеллектом, и дезинформации.

История на этом не закончилась, будем следить за ее развитием.