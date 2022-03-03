Кредитные иностранные самолёты стран, которые ввели санкции, перейдут в собственность России

Кредитные иностранные самолёты стран, которые ввели санкции, перейдут в собственность РоссииИх не получилось бы вернуть в любом случае
Как сообщает издание, это можно оформить как «реквизиция» имущества, то есть, принудительный выкуп его в пользу государства. Но есть один нюанс: золотовалютные ресурсы РФ за рубежом заблокированы. А раз оплатить самолеты не имеется возможность, то это скорее будет “национализацией”, считает издание.
При этом, как отмечает “Frequent Flyers”, европейские компании все равно не смогли бы забрать свои самолеты с территории РФ. Потому что для российских авиакомпаний “небо Европы” закрыто.
При этом в пояснительной записке Еврокомиссии отдельно проговорены условия возврата бортов: как только договор лизинга расторгается, борт перестаёт считаться российским и может лететь в Европу. Но есть … один нюанс: поскольку борт перестаёт считаться российским, он из-за контрсанкций не может лететь в воздушном пространстве России.