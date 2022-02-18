Крейсер "Москва" отразил атаку условного противника на учениях в Черном море

Отмечается, что учения проводились под руководством командующего флотом адмирала Игоря Осипова.

По материалам “Звезды”, артиллерия применялась для отражения воздушной атаки условного противника, “целью” которого было нанесение ракетного удара по пунктам базирования сил флота РФ.

При этом уточняется, что в качестве воздушных целей использовались светящиеся авиационные бомбы, по которым и вели огонь.

Помимо этого, боевые расчеты крейсера «Москва» выполнили артиллерийские стрельбы и по надводным целям, для имитации которых использовались корабельные щиты-мишени, а также макеты плавающих морских мин.

Всего за время учений было поражено более 50 морских и воздушных целей условного противника, сообщает телеканал.