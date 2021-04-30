Крейсер «Москва» в Крыму впервые выстрелил новейшей противокорабельной ракетой

Это случилось на прошедшей неделе, пишет издание «РИА Новости». Крейсер вышел в Чёрное море для выполнения учебно-боевых упражнений. В задачи входила отработка применения главного ракетного комплекса «Базальт».

Ракеты выпустили по морскому щиту-мишени, который имитировал корабль условного противника. «Вулкан» успешно поразила цель на дистанции 30 километров.

Ракета оснащена турбореактивным двигателем, именно за счёт него она набирает высоту. Это видно на видео. Также заметно, как треугольное крыло «Вулкана» раскладывается почти сразу после выхода из пусковой установки.