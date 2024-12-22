Опубликовано 22 декабря 2024, 19:321 мин.
Крейсер ВМС США случайно сбил американский истребитель F/A-18«Френдли фаер»
Истребитель F/A-18 ВМС США был по ошибке сбит ракетой с крейсера USS Gettysburg над Красным морем 22 декабря, сообщает Центральное командование США (CENTCOM). Инцидент произошел вскоре после того, как истребитель стартовал с авианосца USS Harry S. Truman.
Оба пилота благополучно катапультировались и были спасены, хотя один из них получил незначительные травмы. Военно-морские силы подтвердили, что сбитый самолет был случайным, и начали расследование.
Инцидент произошел на фоне продолжающихся военных операций США и Великобритании против хусситов. В выходные американские и их союзные самолеты бомбили цели в Сане, силы США перехватили несколько беспилотников и ракет, запущенных хуситами в этом регионе.
Позже хуситы заявили, что это именно они сбили F/A-18.
На момент написания заметки это всё, что было известно.