Крейсер ВМС США случайно сбил американский истребитель F/A-18

Оба пилота благополучно катапультировались и были спасены, хотя один из них получил незначительные травмы. Военно-морские силы подтвердили, что сбитый самолет был случайным, и начали расследование.

Инцидент произошел на фоне продолжающихся военных операций США и Великобритании против хусситов. В выходные американские и их союзные самолеты бомбили цели в Сане, силы США перехватили несколько беспилотников и ракет, запущенных хуситами в этом регионе.

Позже хуситы заявили, что это именно они сбили F/A-18.

На момент написания заметки это всё, что было известно.