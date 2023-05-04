Кремированные останки астронавта NASA найдены после неудачного запуска ракеты

Компания Up Aerospace запустила суборбитальную ракету с более чем дюжиной экспериментальных грузов для NASA, в том числе и с останками астронавта. Однако примерно через три секунды после старта в ракете произошла аномалия, в результате которой она взорвалась. Невероятно, но прах пережил взрыв и был обнаружен.

В миссии Aurora Flight компании Celestis были кремированные останки астронавта NASA Филипа К. Чепмена, который умер в апреле 2021 года, а также химика Луизы Энн О'Дин.

Извлеченные полезные грузы снова полетят на борту следующей миссии компании, Perseverance Flight. На ракете также находилось 13 полезных грузов, полученных в рамках программы TechRise Student Challenge, но NASA не собирается восстанавливать полезную нагрузку, а обещает запустить другие эксперименты TechRise в будущем.