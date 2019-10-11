Наука и технологии
Сегодня 19:28
Кремль начал усиленно продвигать закон «против Яндекса»
Просит у чиновников поддержки
Журналисты выяснили, что администрация президента России требует от чиновников поддержать законопроект об ограничении доли иностранного владения в значимых технологических компаниях. Данный проект уже прозвали законом «против Яндекса».
Об этом написало издание The Bell. По информации журналистов, сотрудники администрации президента за последние месяцы несколько раз просили чиновников правительства и различных министерств поддержать указанный законопроект, а также воздержаться от его публичной критики.
Администрация президента считает, что ограничивать долю иностранного владения у «Яндекса» необходимо потому, что инфраструктура компании — критически важна для социальной стабильности в стране. «...Если компания национальная, пусть и владеют ею россияне», — считают в Кремле.
В самом «Яндексе» уверены, что закон ограничит доступ российских компаний на международные рынки и, как следствие, отрицательно скажется на конкурентоспособности.
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