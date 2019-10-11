Кремль начал усиленно продвигать закон «против Яндекса»

Об этом написало издание The Bell. По информации журналистов, сотрудники администрации президента за последние месяцы несколько раз просили чиновников правительства и различных министерств поддержать указанный законопроект, а также воздержаться от его публичной критики.

Администрация президента считает, что ограничивать долю иностранного владения у «Яндекса» необходимо потому, что инфраструктура компании — критически важна для социальной стабильности в стране. «...Если компания национальная, пусть и владеют ею россияне», — считают в Кремле.

В самом «Яндексе» уверены, что закон ограничит доступ российских компаний на международные рынки и, как следствие, отрицательно скажется на конкурентоспособности.