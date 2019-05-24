Кремль признал торговые войны причиной для изоляции рунета

Песков также объяснил, что смысл закона об «устойчивом рунете» заключается в обеспечении безопасности сети в случае недружественных действий из-за границы. «Вы видите, что сейчас происходит в рамках (прим. торговых) войн, я не будут персонифицировать участников… но волны от этого расходятся по всему миру», — рассказал пресс-секретарь президента.

Журналисты расспрашивали Пескова о проекте Министерства связи, описывающего причины, по которым рунет может быть изолирован. Представитель Кремля отметил, что возможность обеспечить централизованное управление российского сегмента интернета — необходимый шаг для защиты собственных интересов.

Напомним, сейчас на повестке дня стоит вопрос торговой войны между Китаем и США. Она уже привела к большим проблемам для китайской компании Huawei, которые могут почувствовать на себе владельцы смартфонов.