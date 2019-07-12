Кремль признал злоупотребления законом об интернет-цензуре

Об этом Песков рассказал, комментируя высказывание главы Совета при президенте РФ по правам человека (СПЧ) о том, что «жалобы на оскорбление власти принимают характер эпидемии». Пресс-секретарь уверил, что в Кремле следят за правоприменительной практикой в данной области.

«Мы фиксируем, конечно, перегибы в этой области в том случае и месте, где они случаются», — отметил Песков.

Также он напомнил высказывание Путина о том, что закон направлен на борьбу с оскорблениями символов государства. Сама же критика власти , по словам президента, должна оставаться свободной.