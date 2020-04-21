Кремль прокомментировал вчерашние онлайн-«митинги»

Как пишет издание «Ведомости», о «митингах» высказался пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он сообщил, что Кремль внимательно относится к сложностям людей. Песков также добавил, что «не стал бы преувеличивать и обобщать “разговорчики”».

Напомним, акции начались в Ростове-на-Дону на площади Советов. Позже по их примеру пользователи начали оставлять комментарии на локациях других городов, в частности Москвы и Санкт-Петербурга. Метки в итоге удалили модераторы сервиса. В Яндексе объяснили, что с помощью таких комментариев пользователи должны сообщать о дорожных событиях.