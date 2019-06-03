Кремль: Закон о суверенном интернете нужен из-за угроз от отдельных стран

Песков упомянул торговые войны, которые разворачиваются прямо сейчас. Из-за них «мы сталкивается с угрозами». Чтобы оценить ситуацию, пресс-секретарь президента призвал посмотреть на опыт Ирана и Китая. По его словам, России нужно быть самодостаточной и независимой на всех фронтах. В том числе, и в интернете. Песков уверен, что на сегодняшний день «отдельные страны способны поставить под угрозу международное право». Именно поэтому России нужны меры предосторожности, то есть «суверенный интернет».

Напомним, закон об устойчивом рунете Путин подписал 1 мая.