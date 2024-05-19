Кресло боевого робота? Нет. Cluvens представила компьютерное «кресло» за $4200

В новой версии, которая уже доступна для предварительного заказа, учтены отзывы пользователей, что позволило сделать конструкцию больше и прочнее. Гусеницы в стиле «танка» служат для обеспечения устойчивости, но они не моторизованы и требуют ручного перемещения.

При покупке Gatling Workstation можно выбрать три 29-дюймовых монитора или один 49-дюймовый ультраширокий Samsung G9. Кроме того, она обладает особенностью: крыша поднимается. Высота рабочей станции составляет 220 см, поэтому она требует достаточно места.

Для тех, кто ищет более консервативный дизайн, Cluvens предлагает модели Unicorn и Manticore 2.0.