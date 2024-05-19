Опубликовано 19 мая 2024, 21:25
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Кресло боевого робота? Нет. Cluvens представила компьютерное «кресло» за $4200“Zero-gravity” рабочая станция с несколькими экранами
Компания Cluvens представила модель 2024 J20 Gatling Workstation — «zero-gravity» рабочую станцию с несколькими экранами, созданную для «максимальной производительности». Эта обновленная модель стоимостью $ 4200 оснащена полностью регулируемым экранами.
© Cluvens
В новой версии, которая уже доступна для предварительного заказа, учтены отзывы пользователей, что позволило сделать конструкцию больше и прочнее. Гусеницы в стиле «танка» служат для обеспечения устойчивости, но они не моторизованы и требуют ручного перемещения.
При покупке Gatling Workstation можно выбрать три 29-дюймовых монитора или один 49-дюймовый ультраширокий Samsung G9. Кроме того, она обладает особенностью: крыша поднимается. Высота рабочей станции составляет 220 см, поэтому она требует достаточно места.
Для тех, кто ищет более консервативный дизайн, Cluvens предлагает модели Unicorn и Manticore 2.0.