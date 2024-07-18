«Крестная мать ИИ»: Стартап World Labs оценили в $ 1 млрд всего за четыре месяца

Ли, известная своими работами в области компьютерного зрения и созданием базы данных ImageNet, надеется создать модель, понимающую «трехмерный физический мир», включая размеры, расположение и функции объектов. Эта технология обещает продвинуть такие области, как робототехника, дополненная реальность и виртуальная реальность.

Стартап завершил два раунда финансирования, последний из которых принес около 100 миллионов долларов. Его поддерживают известные инвесторы, включая Andreessen Horowitz и Radical Ventures.