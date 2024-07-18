«Крестная мать ИИ»: Стартап World Labs оценили в $ 1 млрд всего за четыре месяца

Опубликовано 18 июля 2024, 12:46
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«Крестная мать ИИ»: Стартап World Labs оценили в $ 1 млрд всего за четыре месяцаЧто известно об основателе
Фей-Фей Ли, знаменитая «крестная мать искусственного интеллекта», как ее называют СМИ, запустила новый стартап под названием World Labs, который всего за четыре месяца быстро достиг стоимости, превышающей 1 миллиард долларов. Цель World Labs — разработать ИИ, способный рассуждать с помощью человекоподобной обработки визуальных данных.
Ли, известная своими работами в области компьютерного зрения и созданием базы данных ImageNet, надеется создать модель, понимающую «трехмерный физический мир», включая размеры, расположение и функции объектов. Эта технология обещает продвинуть такие области, как робототехника, дополненная реальность и виртуальная реальность.
Стартап завершил два раунда финансирования, последний из которых принес около 100 миллионов долларов. Его поддерживают известные инвесторы, включая Andreessen Horowitz и Radical Ventures.