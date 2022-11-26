Крид или Бузова: «ВКонтакте» запустила функцию по превращению себя в знаменитость за пару кликов

Воспользоваться инструментом можно в редакторе VK Клипов. Технология также есть в специальном мини-приложении. Результат можно скачать на устройство или отправить кому-то.

В основе инструмента лежат нейросети. Они обрабатывают видео практически в режиме реального времени. Ежедневно создаётся более 200 000 видео с дипфейками. Пользовательский ролик должен быть не длиннее трёх минут для VK Клипов и десяти минут для VK Видео.

Сменить своё лицо можно на лицо Ольги Бузовой, Клавы Коки, Егора Крида, NILETTO, Дани Милохина и Кати Адушкиной. Сгенерированные ролики помечаются вотермарком.