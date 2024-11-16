Крипто-тролли сорвали выборы почетного мэра собак Нью-Йорка

Опубликовано 16 ноября 2024, 13:301 мин.
Крипто-тролли сорвали выборы почетного мэра собак Нью-ЙоркаDOGE на них нет
Выборы почетного мэра собак Нью-Йорка 2024 года, задумывавшиеся как расслабляющий конкурс среди местных собак, были «захвачены» криптовалютными троллями, превратив их в схему «памп и дамп». Скандал разгорелся, когда Берти, померанский шпиц, стал лицом мемкойна, а крипто-сторонники начали наращивать голосова в его пользу в надежде повысить стоимость монеты.
Хозяйка собаки, Оливия Капуто, заметила аномальные скачки в голосах, когда поддержка Берти резко возросла после кампаний в социальных сетях, обещающих финансовые вознаграждения за голоса. Узнав о группе в Telegram, организующей манипуляции голосами, Капуто вывела свою собаку Энзо из конкурса, заявив, что не хочет быть вовлеченной в такую схему.
Несмотря на победу Берти с огромным отрывом, организаторы конкурса выразили обеспокоенность по поводу манипуляций голосами. В конце концов, Берти снялся с выборов, уступив победу Саймону, собаке породы кангал.
Организаторы выразили сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что первоначальная цель конкурса — продвижение приютских собак.