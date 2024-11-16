Крипто-тролли сорвали выборы почетного мэра собак Нью-Йорка

Хозяйка собаки, Оливия Капуто, заметила аномальные скачки в голосах, когда поддержка Берти резко возросла после кампаний в социальных сетях, обещающих финансовые вознаграждения за голоса. Узнав о группе в Telegram, организующей манипуляции голосами, Капуто вывела свою собаку Энзо из конкурса, заявив, что не хочет быть вовлеченной в такую схему.

Несмотря на победу Берти с огромным отрывом, организаторы конкурса выразили обеспокоенность по поводу манипуляций голосами. В конце концов, Берти снялся с выборов, уступив победу Саймону, собаке породы кангал.

Организаторы выразили сожаление по поводу случившегося, подчеркнув, что первоначальная цель конкурса — продвижение приютских собак.