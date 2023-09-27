Криптобиржа Binance официально уходит из России: что со сбережениями

Отдельно отмечается, что все активы текущих российских пользователей находятся в безопасности и надежно защищены.

Компания сосредоточит свои усилия на развитии Binance в более чем ста других странах, где она работает. В ходе организованной и поэтапной «миграции» пользователей, Binance и CommEX предпримут все необходимые меры для информирования пользователей о процедуре перевода их активов на платформу CommEX. Новые пользователи, прошедшие процедуру верификации персональных данных, будут частично направлены на платформу CommEX.

В течение следующих нескольких месяцев Binance закроет свои биржевые сервисы и другие бизнес-операции в России.

Хотя финансовые детали сделки остаются конфиденциальными, отмечается, что Binance полностью прекратит свою деятельность в России, в отличие от предыдущих сделок других компаний в России, в которых сохранялись права на часть прибыли после продажи и возможности выкупа в будущем.