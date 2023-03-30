Криптобиржа Binance скрывала связи с Китаем в течение многих лет

Криптобиржа Binance скрывала связи с Китаем в течение многих летПродолжая работать там даже после запрета
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, скрывала свои связи с Китаем, согласно документам, полученным Financial Times. Компания утверждала, что покинула Китай после запрета на криптовалюты в 2017 году.
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Однако в документах, полученных изданием обнаружились связи между Binance и Китаем, включая офис, который все еще использовался до конца 2019 года, и китайский банк, который выплачивал сотрудникам зарплату.
Генеральный директор Binance Чангпенг Чжао опроверг эти обвинения, заявив, что Binance всегда действовала в рамках закона.
Компания ранее столкнулась с проверкой со стороны регулирующих органов в нескольких странах, включая Великобританию, Японию и Германию. А недавно бирже было запрещено работать еще и в Малайзии, где ее обвинили в незаконной деятельности.