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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 07:30
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Криптобиржа Binance выпустила собственные духи

Причудливая маркетинговая кампания по привлечению женщин
Криптовалютная биржа Binance выпустила ограниченным тиражом парфюм под названием «CRYPTO» (или «Eau de Binance») в честь Международного женского дня. Аромат описывается как содержащий ноты озона, соли, мха, мандарина и мускуса, с целью получить «хрустящий и бодрящий» запах.

Однако кампания была широко раскритикована за несовременность и стереотипность. Критики утверждают, что криптопарфюм «укрепляет образ криптовалюты как пространства, в котором доминируют мужчины, одержимые стереотипными мужскими занятиями».

Binance утверждает, что кампания задумывалась как способ растопить лед и побудить женщин узнать больше о криптовалютах. Сам парфюм не продается, а предлагается в качестве пробника на мероприятиях в Бахрейне.

Несмотря на сатирические заявления Binance, многие сомневаются в эффективности кампании. Статистика свидетельствует о значительном гендерном разрыве в криптоиндустрии: только 7% основателей web3 являются женщинами, и лишь 27% сотрудников ведущих криптостартапов — женщины.

Хотя Binance защищает кампанию как легкомысленную попытку вызвать интерес, критики утверждают, что она принижает реальную проблему гендерного разнообразия в финансовой сфере. Предложение пробников духов выглядит как поверхностное решение сложной проблемы.

Источник:TechCrunch
Автор:Максим Многословный
Теги:
#криптовалюта
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#Запах
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#биржа