Криптобиржа FTX потратила $1 млн на перемещение двери: она стояла не по фэн-шую

Который компании не помог

Криптовалютная биржа FTX, как сообщается, потратила ранее 1 млн долларов на замену двери в своем гонконгском офисе, согласно отрывку из готовящейся к публикации биографии Майкла Льюиса Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon. В книге подробно описываются проблемы, с которыми столкнулись архитекторы Ян Розенфилд и Альфия Уайт при проектировании штаб-квартиры FTX.