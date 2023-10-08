Криптобиржа FTX потратила $1 млн на перемещение двери: она стояла не по фэн-шую

Криптобиржа FTX потратила $1 млн на перемещение двери: она стояла не по фэн-шуюКоторый компании не помог
Криптовалютная биржа FTX, как сообщается, потратила ранее 1 млн долларов на замену двери в своем гонконгском офисе, согласно отрывку из готовящейся к публикации биографии Майкла Льюиса Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon. В книге подробно описываются проблемы, с которыми столкнулись архитекторы Ян Розенфилд и Альфия Уайт при проектировании штаб-квартиры FTX.
© Ferra.ru / Kandinsky 2.2
Архитекторам было выделено «несколько сотен миллионов долларов», и они должны были спроектировать кампус на Багамах, являющийся частью недвижимого имущества FTX стоимостью 256,3 млн долларов. Сотрудники FTX практически не давали указаний, что заставило архитекторов проконсультироваться с ними по поводу их предпочтений, основанных на опыте работы в гонконгском офисе.
В гонконгском офисе затянулся спор по поводу одной двери, которую называли «дверью на миллион долларов». Один сотрудник настаивал на ее сохранении, но по соображениям фэн-шуя дверь была перещена, что обошлось компании в 1 млн долларов.
В книге рассказывается, что около половины сотрудников компании FTX были выходцами из Восточной Азии, что потребовало от архитекторов учитывать принципы фэн-шуй при проектировании кампуса на Багамах.