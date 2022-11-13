Криптобиржа FTX за одну ночь "таинственным" образом потеряла $600 млн

Некогда крупная криптовалютная биржа заявила в пятницу, что она изучает шквал "аномальных" переводов активов, проходящих через счета. Последующий анализ позволил предположить, что, возможно, было похищено до полумиллиарда долларов.

Хаос начался в конце пятницы, когда владельцы счетов FTX начали писать в Twitter о том, что их средства исчезли. Вскоре после этого главный юрисконсульт компании Райн Миллер написал, что они расследуют аномальные движения кошельков, связанные с консолидацией балансов ftx на разных биржах.

Потом Миллер заявил, что компания направляет оставшиеся средства в "холодные хранилища" - автономные счета, которые защищают активы от взлома, - в попытке остановить дальнейший перевод средств.

Компания Elliptic, отслеживающая движение криптовалют в интернете, заявила, что в пятницу вечером она зафиксировала, что из кассы криптобиржи ушло более 701 млн долларов в различных токенах. По оценкам Elliptic, около $515 млн активов могли быть украдены, а еще $186 млн потенциально представляют собой активы, которые FTX перевела на холодное хранение. Деньги были рассортированы по трем отдельным адресам кошельков, после чего переводчик направил по меньшей мере 220 миллионов долларов через децентрализованные биржи, что, по мнению Elliptic, является "обычной тактикой, используемой ворами, стремящимися избежать конфискации украденных активов".

Это произошло менее чем через 24 часа после того, как компания подала заявление о банкротстве, что сразу же вызвало подозрения у людей в Интернете: многие предположили, что это был не настоящий эпизод "взлома", а попытка инсайдеров FTX обокрасть клиентов и украсть полмиллиарда долларов.